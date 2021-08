Chapecoense busca vitória para não quebrar recorde negativo no Brasileirão

Chapecó, SC, 20 (AFI) – A Chapecoense não quer entrar para a história como o time que mais demorou para ganhar o primeiro jogo na elite do Campeonato Brasileiro. Mas a missão não é nada fácil.

Em 2019, o Avaí conquistou a primeira vitória na 17ª rodada. A Chapecoense já igualou a marca e, para não quebrar o recorde, precisa ganhar do Atlético-GO, neste sábado, no Antônio Accioly, em Goiânia.

O jejum de vitórias fez a Chapecoense ficar em situação delicada no Brasileirão. Na lanterna, com apenas cinco pontos, o time está a 12 do Cuiabá, primeiro fora da zona de rebaixamento.

“Estamos empenhados para a conquista do objetivo, que é a manutenção da Chapecoense. Precisamos de uma sequência de bons resultados que nos ajudem a sair dessa situação”, disse o volante Alan Santos.

COMO VAI JOGAR

Em relação ao time que empatou com o América-MG, por 1 a 1, o técnico Pintado deve realizar duas mudanças. Recuperado de contusão, o zagueiro Joilson volta após oito meses no lugar de Kadu, expulso. No ataque, Bruno Silva pode aparecer no lugar de Geuvânio.

Substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o América-MG, o meia Denner era dúvida, mas se recuperou a tempo e foi relacionado pelo treinador.

A provável Chapecoense é: Keiller; Matheus Ribeiro, Jordan, Joilson e Busanello; Alan Santos, Anderson Leite e Denner; Bruno Silva, Anselmo Ramon e Fernandinho.