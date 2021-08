Chapecoense coloca técnico da Série C “plano A”

Chapecó, SC, 02 (AFI) – Após Jair ventura fazer péssimo trabalho ficando 14 jogos sem vencer, a diretoria da Chapecoense anunciou nesta segunda-feira a saída do treinador do cargo. E já tem outro treinador na mira e também já fez uma primeira sondagem, trata-se de Argel Fuchs, que atualmente está no Botafogo-SP. Ele chegaria na única troca de treinadores permitida pela CBF.

FINALMENTE VEM?

Neste ano é a segunda vez que o nome de Argel é ventilado no Verdão do Oeste. A primeira vez foi logo após a saída de Mozart ainda em maio, mas as negociações não foram concretizadas.

Um fator importante nas negociações é que além de ter uma vitrine maior dirigindo um clube da elite nacional, o treinador possui multa rescisória com o clube atual.

O que pode afastar Argel da Chape são as antigas rusgas que o treinador tinha com o ex-presidente do clube na época que era o comandante do rival Figueirense. Uma parte da diretoria alega esse motivo e deseja que Felipe Endres que atualmente é o interino no cargo seja efetivado.

CARREIRA DE ARGEL

O treinador já esteve no comando de grandes clubes como Internacional, Figueirense, CSA, Ceará, Coritiba, Vitória e Portuguesa. Os seus grandes feitos foram um Campeonato Catarinense em 2015, um Campeonato Gaúcho e um Campeonato Baiano.

