Chapecoense deve emprestar meia-atacante Foguinho para time da Série B

Chapecó, SC, 19 (AFI) – A Chapecoense deve emprestar o meia-atacante Foguinho para o Remo. A negociação está avançada e pode ser concretizada nas próximas horas. O atleta é um desejo antigo do time paraense, que já tentou tirá-lo dos catarinenses em outras oportunidades, mas só agora as conversas evoluíram.

Em uma das negociações, o Remo chegou a acertar as bases salariais com o atleta, mas o até então técnico Jair Ventura impediu a transferência do meia-atacante. O mesmo aconteceu nos tempos de Mozart. O contrato do atleta com a Chapecoense vai até o fim de 2023. O empréstimo seria apenas até o final da Série B.

Foguinho está na mira do Remo. Foto: Márcio Cunha

Foguinho tem ficado como opção no banco de reservas do técnico Pintado e tem sido utilizado nos finais dos jogos. Ele defendeu a equipe catarinense em 15 oportunidades. Ele foi revelado pela própria Chapecoense, mas passou nas categorias de base de Cruzeiro, Guarani e Botafogo.

Enquanto a Chapecoense é a lanterna do Brasileirão, com cinco pontos, o Remo é o 11º da Série B, com 26, contra 31 do Goiás, o primeiro dentro do G-4.