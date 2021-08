Chapecoense embarca para Recife sonhando com o fim do jejum no Brasileirão

Chapecó, SC, 26 (AFI) – Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, a delegação da Chapecoense deixou Chapecó com destino a Recife nesta quinta-feira. No sábado, o time encara o Sport, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada.

O técnico Pintado não vai poder contar com o volante Anderson Leite, que sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda e ficou em Chapecó. Seu substituto deve ser Léo Gomes.

Por outro lado, o treinador tem o retorno do zagueiro Kadu, que cumpriu suspensão automática no empate com o Atlético-GO, por 1 a 1, em Goiânia. Ele disputa com Joilson para saber quem será o companheiro de Jordan.

“Queremos muito ganhar um jogo, somar os três pontos para tirar um pouco o peso. A oportunidade está aí, um confronto direto, um time que vai disputar com a gente ali até o final, então vamos com pensamento positivo, otimistas e sabendo que temos condições de trazer os três pontos”, disse Kadu.

A provável escalação da Chape é: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu (Joílson), Jordan e Busanello; Alan Santos, Léo Gomes e Denner; Bruno Silva, Mike e Anselmo Ramon.

Na lanterna do Brasileirão, a Chapecoense tem apenas seis pontos em 17 partidas e caminha a passos largos rumo ao rebaixamento para a Série B.