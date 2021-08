Chapecoense não entra em acordo com Argel e mira ex-treinador de Ponte e Guarani

Chapecó, SC, 03 (AFI) – A Chapecoense continua no mercado em busca de um substituto para Jair Ventura, que deixou o cargo na última segunda-feira após 14 jogos sem vitória. O plano A era Argel Fuchs, mas a negociação melou. Agora, a diretoria tenta o acerto com Pintado.

Argel Fuchs era o nome preferido do clube e as partes chegaram a se reunir na última segunda-feira, em São Paulo. No entanto, o tempo de contrato pesou na decisão do treinador em permanecer no Botafogo-SP.

O contrato de Argel com o clube paulista vai até maio de 2022 e existe a possibilidade de ser prorrogado em caso de acesso na Série C do Brasileiro. Já a proposta da Chapecoense era até o fim do Brasileirão.

NOVO FOCO

Sem o acerto com Argel Fuchs, a diretoria alviverde abriu conversas com Pintado, que ficou sem clube há duas semanas depois de deixar o Goiás apesar do bom início no Campeonato Brasileiro da Série B.

Pintado tem 55 anos e acumula passagens por São Paulo, Guarani, Ponte Preta, Juventude, Figueirense, Ferroviária, São Caetano, Náutico e Paraná, entre outros.

Na lanterna do Brasileirão, com apenas quatro pontos em 14 jogos, a Chapecoense volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. Se não houver acerto até lá, o auxiliar Felipe Endres comanda o time de forma interina na 15ª rodada.