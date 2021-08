Chay é festejado no Botafogo e promete: “Nós vamos subir”

Rio de Janeiro, RJ, 31 (AFI) – Em plena ascensão no Campeonato Brasileiro da Série B, o Botafogo festejou muito o atacante Chay, que abriu o caminho da vitória no clássico contra o Vasco, por 2 a 0, neste sábado à noite, no Engenhão pela 15.ª rodada. Artilheiro do time com sete gols, ele voltou a reafirmar a disposição de buscar o acesso e voltar para a elite em 2022.

CONFIRA OS GOLS

“Nosso grupo vem trabalhando forte e é merecedor desta vitória. Com certeza, vai brigar pelo acesso este ano” – comentou o atacante que fez o gol logo no primeiro minuto de jogo, mostrando seu oportunismo.

Mas ele até se mostra surpreso com a fase goleadora, porque se considera mais um meia do que um atacante. “Para alguém como eu que busca mais criar as jogadas é muito bom viver esta fase goleadora. Estou muito feliz por mim e por toda a equipe” – completou.

PELA LATERAL

Outro jogador muito elogiado foi o lateral-esquerdo Guilherme Santos. Ele iniciou a jogada do primeiro gol, quando invadiu a área pelo lado esquerdo e fez o passe na pequena área para o gol de Chay. Depois apareceu várias vezes no ataque, em lances parecidos.

“Estou satisfeito por ter condições de jogar em alto nível, depois de cinco a seis meses parado devido uma lesão grave. Acho que nosso time entrou mais ligado e soube aproveitar as chances” – explicou.

Esta foi a terceira vitória seguida do Botafogo na Série B, por coincidência, todos com o técnico Enderson Moreira, que substituiu Marcelo Chamusca. O time ainda está fora do G4 – zona de acesso – mas faz planos para virar o primeiro turno dentro dele. Com 22 pontos ocupa a nona posição e na próxima rodada vai, de novo, jogar em casa, desta vez diante da Ponte Preta.