Chefe bravo: Como lidar com isso?

Lidar com um chefe bravo pode parecer um desafio imenso. Afinal, o medo do desemprego pode ser a razão pela qual as pessoas aceitam um chefe egocêntrico.

Porém, ninguém merece viver e trabalhar em um ambiente tóxico, não é? Por isso, neste texto nós fizemos alguns apontamos importantes sobre a forma adequada de lidar com essa situação. Acompanhe e entenda.

Como lidar com um chefe bravo?

Antes de qualquer coisa, lembre-se de que as relações humanas são muito subjetivas. Isto é, não estamos aqui para apresentar uma receita pronta ou um passo a passo de como agir nessas situações com o chefe bravo. Mas sim, nosso intuito é fazer alguns apontamentos úteis que possam lhe ajudar e clarificar a sua mente.

Considerando isso, veja agora as nossas sugestões e analise de qual maneira elas podem ser adequadas para você. Vamos lá!

1- Não tente confrontar o seu chefe bravo

Tentar agir da mesma maneira pode ser prejudicial não para o seu chefe, mas para você mesmo. Afinal, podemos dizer que você pode acabar “abaixando o nível” da conversa, tornando a situação ainda mais pesada e desgastante.

Por isso, por mais difícil que possa ser, talvez escutar o que o chefe tem a dizer é o melhor a se fazer. Ao invés de tentar rebater ou justificar, confrontando-o.

É claro que isso não quer dizer que você deva aceitar injustiças. Se você se sentir injustiçado, pode trazer à tona o seu ponto de vista. Apenas lembre-se de fazer isso sem aumentar o tom de voz ou atacar a pessoa do seu chefe. Foque em manter a razão, e não a emoção.

2- Dê um tempo para que a situação se acalme

Em paralelo ao que apontamos acima, uma forma de trazer o seu ponto de vista à tona é dando um tempo. Dê um tempo para que a situação se acalme, antes de falar sobre o que você pensa. Peça licença e diga que voltará mais tarde, para continuar a conversa em um momento mais propício.

Isso “quebrará” o estresse alheio – mesmo que só um pouco – melhorando assim a relação, ao menos no momento.

3- Documente os casos de assédio moral

Se você sente que está sofrendo assédio moral no trabalho, comece a documentar as situações. Marque hora, local, nome das testemunhas e tipo de assédio moral: o que aconteceu? Como aconteceu? O que foi dito? Como você se sentiu?

Tudo isso é de suma importância para que você se defenda, mais tarde, caso deseje ir adiante.

4- Busque ajuda do RH se sentir necessidade

Com os dados acima documentados, busque a ajuda no RH se você sentir necessidade. Não tenha medo. É seu direito! Se você tem se sentido intimidado, humilhado ou excluído, converse com a equipe do RH. E se, porventura, o seu chefe bravo for o dono da empresa, converse com o sindicato da sua categoria.

Não permita que os outros pisem em você. Tome uma atitude protetiva. Você estará cuidando de si, dessa maneira.

Lembre-se de que ninguém tem o direito de invadir o seu espaço, tampouco de maneira agressiva. Cuide da sua saúde mental, converse sobre o assunto e proteja-se.