Chefs renomados do país se reúnem no Festival Tempero Bahia

A ‘Cozinha Show’ do Festival Tempero Bahia vai reunir chefs renomados do estado e de todo o país em um só lugar. O evento, que oferece aulas gratuitas e 100% online, acontecerá nos dias 30 de agosto, 31 de agosto e 1º de setembro. Entre os instrutores, estão Chef João Sérgio Rodrigues, do SENAC BA; Chef Carlos Ribeiro; Chef Fabrício Lemos e Chef Cristiano Ribeiro, da Casa do Comércio.

Na prática, os alunos terão duas aulas expositivas, via Miscrosoft Teams, e quatro demonstrativas, pelo Youtube do SENAC. Cada dia da programação, um chef de cozinha é convidado para preparar um prato diferente, seguido de explicações sobre os ingredientes, histórias de vida e apresentação de receitas, dentro do tema da edição que é ‘O Sertão e O Mar’.

Os participantes terão ainda acesso a um certificado, desde que participe pelo menos em 75% das aulas, ou três das quatro aulas demonstrativas. Mais informações e novidades do festival pode ser conferido no site www.temperobahia.com.br