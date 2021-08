Chega ao fim o casamento de Naiara Azevedo

Após quase cinco anos, chegou ao fim o casamento da cantora Naiara Azevedo e Rafael Cabral. De acordo com a coluna de Leo Dias, do jornal Metrópoles, os dois passaram por uma crise desde o início de julho.

A assessoria da cantora informou que não sabe qual é o atual status de relacionamento de Naiara. Ainda de acordo com o colunista, os dois estão separados há dez dias e estão viajando por destinos diferentes. Ele, que é empresário do meio artístico, seguiu em viagem com uma nova dupla que está agenciando, enquanto Naiara está gravando conteúdo para um novo trabalho.