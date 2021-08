Chico Buarque vai se casar. A informação foi divulgada depois que o casal entrou com um pedido de oficialização em um cartório de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O cantor namora há 4 anos com a advogada Caroline Proner, de 47 anos.

Até o momento, nenhum anúncio foi feito nas redes sociais do artista. De acordo com informações dos seguidores de Chico, todos os documentos exigidos foram entregues. Chico é pai de 3 meninas, fruto do relacionamento com Marieta Severo.