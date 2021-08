Chuvas voltam a provocar alagamentos e caos em Maceió; Ventos podem chegar a 60km

As fortes chuvas que caem desde a madrugada desta quinta (5) provocam inúmeros transtornos a moradores da capital. De acordo com a Sala de Alerta, uma frente fria que se desloca em direção à região Nordeste causa a intensificação dos ventos sobre a faixa litorânea de Alagoas, com rajadas de vendo de até 60km por…

As fortes chuvas que caem desde a madrugada desta quinta (5) provocam inúmeros transtornos a moradores da capital. De acordo com a Sala de Alerta, uma frente fria que se desloca em direção à região Nordeste causa a intensificação dos ventos sobre a faixa litorânea de Alagoas, com rajadas de vendo de até 60km por hora. A previsão do clima e tempo para a capital é de céu encoberto com chuvas isoladas.

Essa incidência de ventos deve atingir as regiões do Litoral, Zona da Mata e Baixo São Francisco a partir da madrugada deste sábado (31), podendo se estender pelo domingo (1º). Também existe previsão de chuva de intensidade fraca à moderada intercalando com períodos de tempo seco nessas regiões.

Nesta quinta, o caos se instalou no trânsito da capital devido aos inúmeros pontos de alagamento. A Defesa Civil também emitiu alerta para que os motoristas evitem o cruzamento da linha férrea, em Bebedouro, e a Rua Miguel Palmeira, no Pinheiro.

Na área urbana da BR 316, na ladeira do Catolé, a PRF confirmou um acidente sem vítima. Um caminhão-baú tombou na altura do KM 272. Agentes da PRF foram ao local dar apoio.

A Defesa Civil municipal estima que choveu em quatro dias 89% do volume esperado para todo o mês de agosto. 59 ocorrências foram registradas na capital, sendo a mais grave delas no Feitosa, onde o deslizamento de uma barreira fez com que o muro de duas casas desabasse sobre outros dois imóveis, que precisara, ser demolidos.

Na manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros confirmou o acionamento de queda de árvore no Benedito Bentes.