Cianorte-PR 1 x 1 Santo André-SP – Fora de casa, Ramalhão empata duelo direto pelo G4 da Série D

Cianorte, PR, 01 (AFI) – Em duelo direto pelo G4 do Grupo A7 do Campeonato Brasileiro da Série D, Cianorte-PR e Santo André fizeram uma partida bem equilibrada tanto que na tarde deste domingo (01) ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio Albino Turbay, no interior paranaense, em partida válida pela nona rodada da primeira fase. Rodrigo Alves abriu o placar e PV deixou tudo igual

Com isso, o time paulista chegou a 14 pontos na vice-liderança, atrás apenas da Portuguesa, que lidera com 16. Os paranaenses também seguem no G4, agora com 12 pontos em quarto lugar.

DETALHES DO DUELO

A partida foi bem movimentada desde o seu inicio, tanto que o placar não demorou para sair do placar. Logo aos cinco minutos, Rodrigo Alves em cobrança de pênalti deixou o Cianorte em vantagem.

Depois de muito pressionar, o Santo André empatou com PV aos 27, em um rebote de uma cobrança de falta. No segundo tempo, as duas equipes foram para o tudo ou nada, mas empataram mesmo por 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 10ª rodada da Série D. No sábado (07), o Santo André recebe a Inter de Limeira no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema. Já no domingo (08), o Cianorte-PR joga mais uma vez no Estádio Albino Turbay quando recebe o Boavista-RJ, às 19h.