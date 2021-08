Cianorte-PR 2 x 1 Boavista-RJ – Leão vence e confirma lugar no G4 da Série D

Cianorte, PR, 08 (AFI) – Em ótima fase, o Cianorte venceu o Boavista na tarde deste domingo, por 2 a 1, no estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O PLACAR FI acompanhou o duelo em TEMPO REAL.

Este foi o quarto jogo sem derrota do Cianorte, que vem de três vitórias e um empate. O time agora assumiu a terceira posição do Grupo A7 com 15 pontos ganhos. Já o Boavista vai se complicando cada vez mais e vendo as chances de classificação diminuírem. Os cariocas aparecem apenas em penúltimo lugar com nove pontos.

O JOGO

O Cianorte foi ligeiramente melhor que o Boavista nos primeiros 45 minutos. Foi quem mais ficou com a bola e esteve por maior tempo no campo ofensivo. Contudo, os paranaenses não conseguiram transformar a superioridade em grandes chances, tornando o confronto sem emoção e sonolento.

A reta final do primeiro tempo foi movimentada e com os dois times fazendo gol. O primeiro foi do Cianorte, aos 42, após boa jogada pela esquerda em que Rafael Carvalheira recebeu quase que na marca do pênalti e finalizou sem chances de defesa. Porém, aos 48 o Boavista respondeu e deixou tudo igual com Marcelinho.

No segundo tempo, o Cianorte voltou disposto a fazer o segundo gol e voltou a ficar em vantagem logo aos quatro minutos. Wilson Júnior recebeu bola na esquerda, passou pela marcação e rolou para Pelézinho dentro da área. O jogador finalizou cruzado e saiu para o abraço para comemorar.

Atrás no placar, o Boavista tentou o empate de forma desorganizada, mas também cansou dentro de campo. Melhor para o Cianorte, que seguiu tendo a posse de bola e controlou o jogo até o apito final.

PRÓXIMOS JOGOS

O Cianorte volta a campo no domingo para enfrentar o Madureira, às 15 horas, em Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ). Já o Boavista jogará no sábado contra o Bangu, às 15 horas, em Bacaxá, em Saquarema (RJ).