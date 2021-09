Cidade de Penedo é contemplada com o “Feirão do Nome Limpo” e clientes terão a chance de negociar débitos junto à Equatorial

Evento começa na próxima terça-feira (31) e será realizado na Praça Comendador Peixoto, no Centro Histórico

A Equatorial Alagoas, em parceria com a Prefeitura de Penedo, vai realizar de 31 de agosto a 02 de setembro, o Feirão do Nome Limpo. Os clientes que possuem pendências com a concessionária, poderão ser atendidos durante o evento, que ocorrerá na Praça Comendador Peixoto, em frente ao Supermercado Ki Barato, no Centro Histórico de Penedo. Os atendimentos serão realizados no horário das 9h às 15h.

Depois de Maceió, Delmiro Gouveia, Arapiraca e Maragogi agora é a vez da cidade ribeirinha sediar o evento que também irá receber bancos, financeiras, lojas de varejo, operadoras de cartão de crédito e operadoras de telefonia oferecendo oportunidades e negociações diferenciadas para resgatar o CPF de quem está negativado.

Parcelamento em até 24 vezes e pagamento via cartão de crédito

Sérgio Miranda, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Alagoas, afirma que serão ofertadas condições especiais para a quitação de dívidas à vista, com percentuais de entrada que podem variar entre 10%, 15% ou 20% ou, ainda, parcelamento em até 24 vezes, a depender do débito e do tipo de negociação escolhida pelo cliente.

A negociação também pode ser parcelada em até 12 vezes, caso o cliente opte por pagamento via cartão de crédito. O interessado deve comparecer ao local munido dos documentos de RG (original e cópia), CPF e uma fatura de energia para a identificação da unidade consumidora.

“Essa é uma oportunidade ímpar que a Equatorial oferece aos penedenses, que poderão pagar as contas com descontos de até 100% em juros, multas e correções monetárias. Lembrando que no Já de Penedo, a Equatorial também estará ofertando​ as mesmas condições no período”, destaca Sérgio.

“Nossa missão é contribuir para que o cliente mantenha suas faturas em dia e possa ficar mais tranquilo. É gratificante quando os clientes nos procuram para fazer a negociação de débitos, o que permite um melhor relacionamento com a empresa e utilização dos nossos serviços”, complementa o gerente.

Cadastro na Tarifa Social (TSEE) e prevenção contra a Covid-19

O cliente que comparecer ao Feirão do Nome Limpo também poderá realizar inscrição e atualização cadastral na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) para obter descontos de até 65% no valor da conta de luz. Segundo levantamento feito pela Equatorial Energia, 2.700 famílias penedenses estão aptas a receber o desconto, porém não estão cadastradas no programa.

A distribuidora reforça que a ação seguirá todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde em relação ao distanciamento e prevenção contra a Covid-19.

Durante a semana, equipes da distribuidora também estarão realizando ações de melhorias no fornecimento de energia elétrica da cidade, como manutenções na rede elétrica, substituição de cabos e poda de árvores preventivas.

Serviço:

“Feirão do Nome Limpo”

Período: 31 de agosto a 02 de setembro

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Comendador Peixoto

Realização: Prefeitura de Penedo

Assessoria de Imprensa da Equatorial Alagoas