Classicismo: conheça Luís Vaz de Camões!

Invocação: pede inspiração às ninfas do Tejo, as Tágides (estrofes 4 e 5, canto I)

Narração: a parte principal e mais extensa de toda a obra, na qual se desenvolvem os episódios da história (estrofe 19 do canto I à estrofe 144 do canto X).

Epílogo: começa com a censura do autor à decadência do país e termina com exortações a D. Sebastião. (estrofes de 145 a 156 do canto X).