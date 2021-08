Claudia Leitte é processada por dívida de condomínio em Salvador, diz colunista

Claudia Leitte está sendo processada por um síndico de um edifício comercial localizado no Caminho das Árvores, em Salvador, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do O Dia. O débito da cantora com o prédio seria de R$ 33.695,56 que correspondem às taxas de condomínio não pagas.

Ainda de acordo com a jornalista, consta no processo que a artista seria responsável por quatro salas no edifício com uma taxa mensal de R$500 pelo condomínio e o valor total pedido na justiça corresponde ao período entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2021, totalizando mais de de R$33 mil.

De acordo com a publicação, Claudia Leitte procurou um acordo para pagamento da dívida, já que estaria enfrentando dificuldade para conseguir crédito junto às instituições financeiras. Em 23 de julho, a Justiça da Bahia, aceitou um pedido das partes, de celebração de acordo para parcelamento do débito e retirar o apontamento da ação de execução em nome da artista.