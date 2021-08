Claudia Raia dança com seios à mostra no Instagram: ‘Liberdade’; veja

Claudia Raia publicou um vídeo no seu perfil do Instagram em que aparecendo dançando com um roupa transparente, que deixa seus seios de fora. As imagens foram publicadas neste domingo (15).

No vídeo, a atriz dança ao som da música Non, je ne regrette rien (Não, não me arrependo de nada, em tradução livre), da cantora francesa Édith Piaf. Na legenda, Claudia afirmou que a maturidade lhe trouxe “novas definições sobre liberdade”.