ClearSale recruta estudantes para mais de 60 vagas de estágio

A ClearSale está recrutando estudantes para mais de 60 vagas de estágio em todo o Brasil. A empresa especialista em soluções antifraude, considerada referência em tecnologia, tem oportunidades para as áreas de analytics, financeiro, customer success, marketing, operações, recursos Humanos, TI, comercial, entre outras.

Podem participar do processo seletivo alunos matriculados em uma instituição de nível superior, com conclusão do curso prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Também é imprescindível ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais na modalidade home office, que foi adotada por todos os colaboradores da empresa.

Durante o programa de estágio, os contratados terão a oportunidade de vivenciar uma cultura inclusiva, diversa e acima de tudo autêntica. Além disso, eles receberão uma bolsa auxilio que pode variar entre R$ 2.200 a R$ 2.500, a depender do ano de formação.

Os estagiários da ClearSale terão direito, ainda, a um pacote de benefícios completo, que contempla 13° salário, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, vale refeição ou alimentação, acesso ao Gympass e programa de descontos em farmácias e outros sites de compras.

Como se candidatar às vagas da ClearSale

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas da ClearSale deverão acessar a página de Carreiras da empresa, disponível aqui, para cadastrar seu currículo.

Segundo a empresa, o processo seletivo será realizado de forma 100% on-line. Dentre as etapas, estão: testes sobre a cultura organizacional da companhia, teste de raciocínio lógico, um vídeo de apresentação e, ainda, um game individual, através de um app, que exigirá que os interessados desvendem alguns enigmas sobre a ClearSale e também sobre a atualidade.

Por fim, a última parte do processo permite a interação com outros estudantes e com gestores da empresa.