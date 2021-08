Clima de intimidade entre Marquezine e Ricky Tavares chama atenção em bastidores de série

A química entre Bruna Marquezine e Ricky Tavares chamou atenção nos bastidores da gravação de uma série. Segundo uma fonte do EXTRA que estava no local, a sintonia era tanta que o clima de intimidade entre eles extrapolava as cenas da ficção.

Bruna, de 26 anos, e Ricky, de 29, foram flagrados no momento em que faziam as cenas na zona rural de Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio. Durante os intervalos, a artista chegou até a se afastar quando percebeu que poderia estar sendo fotografada. Em seguida, os dois retornaramao trabalho.

A artista está solteira desde o fim de seu relacionamento com Enzo Celulari, em junho deste ano. Os dois ficaram juntos por cerca de um ano, mas o romance esfriou.

História parecida com a de Ricky, que colocou um ponto final em seu namoro há cerca de um mês. Ele namorava a cantora e compositora Juliana Gorito, ex-participante do “The Voice Brasil”. Discretos em relação à vida pessoal, os dois haviam assumido o romance pouco tempo antes, no Dia dos Namorados, depois que o artista compartilhou com os fãs cliques do casal juntinho durante uma viagem a Búzios.