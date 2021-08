Climão entre Fiuk e Tatá começou após menção à treta com Juliette, diz colunista

Durante a gravação do Lady Night, Fiuk e Tatá Werneck acabaram criando um climão. O motivo teria sido uma menção a uma das tretas do cantor com Juliette durante o BBB 21. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal O Dia, a apresentadora do talk show e o ex-BBB se estranharam quando Tatá relembrou a briga pela calda de chocolate durante o reality.

Na ocasião, Fiuk criticou Juliette por ela ter, segundo ele, comido toda a cobertura do bolo que ele tinha feito para as pessoas que estavam no grupo vip.

Segundo a colunista, após Tatá relembrar a treta, Fiuk demonstrou estar desconfortável com a dinâmica do programa. O momento mais tenso foi quando a apresentadora teria chamado Fiuk de “chaminé com pernas”, em referência à quantidade de cigarros que ele consumia no programa.