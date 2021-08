Climão: fã revela treta entre Fiuk e Tatá Werneck na gravação do ‘The Lady Night’

De acordo com um suposto integrante da plateia do ‘The Lady Night’, o ex-bbb Fiuk teria causado um climão com a apresentadora Tatá Werneck durante as gravações do programa. Ele teria se incomodado com as piadas sobre cigarro que foram feitas pela humorista.

“Eu participei da plateia do ‘Lady Night’ com Fiuk e foi horrível. Ele tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tatá cancelar o programa, porque não estava gostando das piadas sobre ele”, revelou a fonte nas redes sociais.

Segundo ela, o filho de Fábio Júnior teria interrompido o programa algumas vezes por não gostar das piadas da apresentadora. “Ficou um climão. A Tatá não podia falar nada que ele ficava: ‘Ah, poxa, Tatá, pensei que ia ser divertido aqui, mas não gosto que fique falando disso’, sobre ele ser uma chaminé com pernas”.

Tatá Werneck teria ficado bem chateado com a situação, visto que as piadas rápidas e um tanto quanto constrangedoras são a marca registrada do programa. “Quando o programa for ao ar, certeza que vai todo cortado, pois pararam várias vezes para saber se o Fiuk queria continuar. A Tatá sofreu, ela mesmo disse no [quadro Entrevista com] Especialista que chorou depois”, finalizou o integrante da plateia.