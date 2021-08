Clube da Série A está próximo de anunciar auxiliar fixo para a comissão técnica

Belo Horizonte, MG, 11 (AFI) – Nesta quarta-feira, o América-MG encaminhou a contratação de um auxiliar fixo para sua comissão técnica. Trata-se de Diogo Jacomini, que chega para repor a lacuna deixada por Cauan Almeida, qeu foi para o Vasco.

O último trabalho de Diogo Giacomini foi como treinador do Coimbra, equipe de Contagem. Apesar dos quatro jogos sem vencer e da demissão, no clube, ele conquistou os títulos da terceira e da segunda divisão do Campeonato Mineiro.

CONHECIDO NA CASA

Jacomini já passou pelo Coelho e chegou a comandar a equipe principal em algumas ocasiões, no período entre 2015 e 2017. Em 2015, comandou a equipe nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, após saída de Levir Culpi. Em 2016, assumiu o time em um jogo da Copa do Brasil depois da demissão de Marcelo Oliveira.

NO GALO

Porém, em 2017, comandou o Atlético-MG na Flórida Cup e virou integrante da comissão técnica.

CRUZEIRO: “Prefiro que pague os salários dos atletas que a dívida com a FIFA”, defende Ricardo Rocha ao falar da crise econômica do clube