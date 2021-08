Clube da Série D inicia venda de ingressos para receber torcedores no sábado

Varginha, MG, 26 (AFI) – Não são apenas os chamados grandes que podem contar com a volta da torcida em meio à pandemia de Covid-19. Após Flamengo, Atlético-MG e Cruzeiro, chegou a vez do Boa Esporte receber público na Série D do Campeonato Brasileiro.

O clube de Varginha conseguiu a liberação e já iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Rio Branco-VN nesye sábado, às 17 horas, no Melão. A venda acontece na Padaria Ki-Pão (Av. Dr José Justiniano Reis, 1115, Sion), na Onda Sete (Rua Delfim Moreira, 341, Centr) e na Casa de Frutas Nelci (Rua Antônio Cesário, 37, Bom Pastor).

Os interessados terão que pagar R$ 30 a inteira da arquibancada coberta ou R$ 15 a meia-entrada. Para a arquibancada descoberta, os valores são de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada.

VACINAÇÃO!

Além do ingresso, os torcedores só poderão entrar no estádio com a apresentação do cartão de vacinação para a Covid-19 (com as duas doses ou dose única da Janssen) ou teste PCR ou antígeno realizado nas últimas 48 horas antes da partida.

OUTRA FALHA DE VOLPI?

Junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Boa Esporte conseguiu a liberação de mil entradas (500 para a coberta e 500 para a descoberta). A cidade de Varginha já liberou a entrada de público, assim como o Estado de Minas Gerais. O Boa não recebe público desde março de 2020.

Vindo de quatro jogos sem derrotas e duas vitórias seguidas, o Boa Esporte ocupa a terceira colocação do Grupo A6 com 20 pontos.