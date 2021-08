Clube francês oferece R$ 60 milhões por artilheiro do Athletico-PR

Curitiba, PR, 06 (AFI) – Um dos destaques do Athletico-PR na temporada, o atacante Vitinho não deve seguir no Furacão. O clube paranaense tem negociações avançadas com o Bordeaux, da França, que desembolsará 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) para contar com o jogador de 22 anos.

NEGOCIAÇÃO AVANÇADA

O Athletico já concordou com o valor da proposta e agora o jogador negocia com o clube francês, o que deve ser sacramentado.

Tanto que Vitinho já nem deve entrar em campo diante do São Paulo, no sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VIAGEM PARA A FRANÇA

Seu contrato com o Athletico vai até metade de 2022 e, na próxima semana, já deve ir à França realizar exames médicos e assinar contrato com o Bordeuax.

Nesta temporada, Vitinho fez 27 jogos e marcou nove gols, sendo o artilheiro do Furacão. Além disso, colaborou diretamente em outros quatro gols com assistências.