Clube goiano acerta com ex-técnico do Remo-PA

Aparecida de Goiânia, GO, 26 (AFI) – De olho na disputa da divisão de acesso do Campeonato Goiano, a Aparecida anunciou o técnico Léo Goiano, que estava no GAS-RR disputando o Campeonato Brasileiro Série D e também passou pelo Remo-PA.

EX-REMO

O treinador de 47 anos comandou o clube paraense em 2017. Foram nove jogos à frente da equipe, com somente duas vitórias.

Léo Goiano assinou até o fim do ano e vai comandar a Aparecida na divisão de acesso para o Estadual do próximo ano.

O treinador tem experiência no futebol goiano, pois já esteve à frente do Vila Nova, Aparecidense e Anapolina. Além de GAS e Remo, passou ainda pelo Moto Club-MA na Série D de 2020.

ESTREIA

O comandante já foi apresentado no novo clube. A estreia da Aparecida na divisão de acesso está marcada para 3 de outubro, diante do Goiânia, em casa.