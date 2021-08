CNH Gratuita Social vai abrir 10 turmas; veja como se matricular

O programa CNH Social do Distrito Federal já está em andamento. No mês passado, foram abertas quatro turmas para atender 80 contemplados, este mês, dez novas turmas serão abertas para instruir teoricamente 200 jovens beneficiários.

As aulas serão realizadas nos turnos matutino, vespertino e noturno, além de um intensivo feito aos sábados e domingos. Após o fim das aulas teóricas, os cidadãos serão orientados sobre o próximo passo.

Com as noções teóricas em dia, todos os jovens participantes da CNH Social deverão realizar a prova prática. Caso sejam aprovados, serão encaminhados a iniciarem as aulas práticas de direção junto aos Centros de Formação de Condutores devidamente vinculados ao Detran-DF.

Nesta etapa será utilizada a Escola Pública de Trânsito do Distrito Federal, localizada na 906 Sul. As aulas no período da manhã ocorrerão a partir das 08h15, enquanto as turmas da tarde serão iniciadas às 13h30 e o ensino no tuno da noite começará às 18h.

As aulas práticas serão concluídas em duas semanas, prazo já definido pelo Detran. Desta forma, os contemplados do CNH Social devem respeitar o seguinte calendário:

Você Pode Gostar Também:

Do dia 2 a 13/8 – três turmas, sendo uma por turno: matutino, vespertino e noturno;

Do dia 9 a 20/8 – três turmas, sendo uma por turno: matutino, vespertino e noturno;

Do dia 16 a 27/8 – três turmas, sendo uma por turno: matutino, vespertino e noturno;

Nos dias 14, 15, 21, 22 e 28/8 – uma turma intensiva, com aulas aos sábados e domingos.

Na ocasião, o diretor sênior do Detran-DF, Zélio Maia, ressaltou que o programa CNH Social é de extrema importância para a população jovem atendia, uma vez que não contempla apenas o quesito financeiro, mas também aumenta as oportunidades de inclusão no mercado de trabalho.

“Vocês não estão aqui só para conhecer as regras de trânsito, mas para aprender a compartilhar as vias com segurança. E tudo isso de forma gratuita, utilizando a verba de multas, que também possuem cunho educativo àqueles condutores que ignoram todas as campanhas educativas e insistem em não cumprir as normas de segurança”, salientou.

Veja também: Abono salarial do PIS: Quem trabalhou nas décadas de 70 e 80 pode sacar o benefício