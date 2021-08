CNPq reestabelece acesso parcial ao sistema Lattes

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) informou nesta terça-feira, 3 de agosto, que o sistema Lattes está parcialmente disponível. A plataforma Carlos Chagas e o sistema Lattes ficaram fora do ar por 10 dias, impossibilitando o acesso dos pesquisadores.

De acordo com o CNPq, a base de dados conta com as atualizações feitas até a data em que os sistemas ficaram indisponíveis, ou seja, até as 18h do dia 23 de julho. Desse modo, já é possível o acesso aos currículos do Lattes por meio do acesso direto ao currículo a partir do ID Lattes e por meio de busca textual.

No entanto, o conselho informa que, neste momento, não será possível fazer atualizações dos currículos, mas está disponível a opção de impressão e download. Além disso, o CNPq alerta para o risco de o sistema apresentar alguma lentidão “devido ao elevado número de acessos que a base provavelmente terá”.

O CNPq informa ainda que o trabalho de restauração do sistema Lattes está em andamento “incluindo novas atualizações da base de dados, que serão feitas nos próximos dias, incluindo, nos currículos, as fotos e o número de citações”.

O apagão que retirou o Lattes aconteceu devido à queima de um dispositivo em um equipamento que controla os servidores que hospedam as plataformas. O conselho assegurou que há backups de todas as informações. Desse modo, não houve perdas de dados dos currículos no Lattes e de outros dados da plataforma Carlos Chagas.

Confira o informe no site do CNPq.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia MEC libera 2ª chamada do ProUni 2021/2.