Co-fundador do Nubank diz que pretende doar parte de sua fortuna

O co-fundador do Nubank, o colombiano David Vélez e a empreendedora peruana Mariel Reyes declararam nesta quinta-feira (11) que pretendem doar a maior parte de sua fortuna ainda em vida para projetos sociais.

Segundo a revista Forbes, o patrimônio do CEO da fintech está avaliado em US$ 5,2 bilhões. O casal já teria assinado um documento junto ao The Giving Pledge, que é um movimento global de bilionários para dar como destino o patrimônio acumulado a projetos sociais.

A iniciativa foi criada em 2010 por Bill Gates e com apoio de Warren Buffett, duas das pessoas mais ricas do mundo. Vélez e Mariel se dizem interessados em ajudar crianças e jovens adultos mais vulneráveis da América Latina, uma das regiões ainda menos desenvolvidas do mundo.

Alguns bilionários, David Vélez, entendem que a oportunidade não é distribuída da mesma forma para todos e que hoje em dia existem milhões de pessoas que estão dispostas a trabalhar duro para construir comunidades e países melhores.

O casal acredita que a doação de sua fortuna tem por objetivo fazer com que os as pessoas possam construir o “seu próprio caminho”. Eles também reforçam que os jovens de hoje precisam ter incentivo para lutarem por aquilo que realmente precisam.

Vélez continua na caminhada de lançar o IPO do Nubank

Ao mesmo tempo em que pensa em doar parte da sua fortuna, Vélez irá continuar se dedicando no objetivo de expor o Nubank para investidores de todo o mundo. O Banco já está preparando um IPO na Nasdaq e conseguiu parceiros para essa rodada de investimentos, como banco Citi e Morgan Stanley.

Você Pode Gostar Também:

A expectativa é que o IPO do Nubank seja uma das maiores estreias de empresas sul-americanas na Bolsa Americana. Avaliada em um pouco mais de US$ 30 bilhões atualmente, a expectativa é que após o lançamento na Nasdaq, o Nubank passe a valer entre US$ 45 milhões e US$ 50 bilhões.

Mariel Reyes irá seguir no comando da startup, focando em cursos de programação a mulheres de renda baixa e ajudando empresas que buscam profissionais desse setor. Em todo o tempo do projeto, já foram formadas mais de 700 mulheres em 23 turmas.

Doação de fortunas

O Giving Pledge é um movimento de filantropos que se comprometem a doar boa parte de suas heranças para entidades sociais e projetos de caridade, seja ainda em vida ou em seus testamentos.

De acordo com a organização, o foco é criar uma comunidade que possa participar de sessões de aprendizagem, compartilhando as melhores práticas e trocando ideias para maximizar o impacto de suas doações. Já são mais de 220 signatárias, espalhados por 27 países. A carta que foi publicada marca a entrada de Vélez e Mariel no grupo de super ricos.

Além dos criadores da organização, a lista dos signatários têm nomes conhecidos, como Mark Zuckerberg e Elon Musk. Assim como ocorre com os donos do Nubank, Elie Horn, um sírio radicado e que é fundador da Cyrela também está na lista para esse tipo de prática.