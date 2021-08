Cobra de cinco metros ‘explode’ após engolir vaca inteira; veja fotos

Uma cobra píton birmanesa de cerca de 5 metros de comprimento “explodiu” depois de fazer um esforço para engolir uma vaca inteira. A pressão exercida foi tanta que fez o estômago do réptil estourar. O caso ocorreu na região de Phitsanulok, na Tailândia.

O animal foi encontrado na mata por um fazendeiro que estava procurando a vaca, desaparecida há três dias.Com a abertura no estômago da píton, uma parte da vaca pôde ser vista.

Especialistas locais acreditam que o estômago da cobra se rompeu após inchar depois de lutar para lidar por dias com a refeição gigante.

“A píton deve ter ficado com fome e viu a vaca. Ele então estrangulou a vaca para matá-la antes de engolir todo o seu corpo”, teorizou Nirun Leewattanakul, um morador do vilarejo onde o dois cadáveres foram achados, de acordo com o “Sun”.