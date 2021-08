Coca-Cola tem 150 novas vagas de emprego neste fim de semana

A Coca-Cola termina a semana com muitas oportunidades de emprego! São mais de 150 vagas anunciadas para quem busca uma chance de contratação com carteira assinada. A empresa está divulgando muitas oportunidades com benefícios diversos! Veja como se inscrever a uma das vagas!

Coca-Cola abre 150 empregos pelo país

Quem quer fazer parte da equipe da Coca-Cola pode seguir as orientações abaixo. Todas as oportunidades geram benefícios como plano de saúde, seguro de vida, auxílio farmácia, vale transporte, restaurante interno e muitos outros. Confira quais são os cargos disponíveis neste fim de semana!

Coordenador(a) SGI;

Ajudante Operacional (a) Intermitente;

Analista de Desenvolvimento Comercial SR;

Vendedor JR;

Analista de Planejamento Logístico Jr;

Desenvolvedor(a) Cerveja;

Executivo(a) Desenvolvimento Cerveja;

Desenvolvedor(a) Proteam;

Executivo de Trade Outras Categorias;

Ajudante Operacional;

Analista Comercial Sr (B2B);

Médico(a) do Trabalho;

Médico(a) do Trabalho (Zona Sul);

Técnico(a) Segurança Trabalho;

Coordenador(a) de Canais On Premise Marketing;

Analista de Comunicação Marketing Sênior;

Coordenador (a) de Canais On Premise;

Analista Administrativo Jr;

Engenheiro / Engenheira de Energia e Utilidades SR;

Vendedor (a);

Analista Jr D2 C;

Motorista Entregado Cat D;

Analista Comercial Jr (B2 B);

Especialista de Planejamento Logístico – Tático;

Executivo (a) de Contas;

Supervisor (a) de Merchandising;

Coordenador (a) Administrativo;

Supervisor(a) Merchandising;

Analista Recursos Humanos Jr – Temporário;

Coordenador / Coordenadora de Manutenção (elétrica);

Analista de Recursos Humanos Pleno;

Promotor (a) São Sebastião Boiçucanga;

Analista Recursos Humanos PL – Vaga Temporária;

Operador de Empilhadeira;

Motorista Entregador,

Como se inscrever

Os candidatos a uma das vagas na Coca-Cola podem acessar o site de inscrição, escolher uma das vagas e clicar em “Candidate-se”. A empresa está divulgando oportunidades para perfis qualificados e que queiram fazer parte de um ambiente agradável de trabalho.

