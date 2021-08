Coincidência? Projota atende Arthur no ‘Criança Esperança’

Amigos de confinamento desde o Big Brother Brasil 21, Projota e Arthur Picoli protagonizaram um “reencontro” ao vivo no palco do “Criança Esperança”. O modelo ligou para fazer uma doação para o projeto social e quem atendeu foi ninguém mais, ninguém menos que o rapper. A coincidência aconteceu durante o “Encontro” com Fátima Bernardes e divertiu os telespectadores.

“É o Arthur Picoli de Conduru. Ele está em São Paulo. Ele ligou para o ‘Criança Esperança’ e caiu em mim!”, disse Projota.

Confira o exato momento da ligação: