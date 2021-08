Colombiano é regularizado e aumenta opções para Jorginho no Cuiabá

Cuiabá, MT, 03 (AFI) – O técnico do Cuiabá, Jorginho, ganhou mais uma opção para a sequência do Campeonato Brasileiro depois que o contrato do meia colombiano Yesus Cabrera foi regularizado.

Contratado junto ao América de Cali-COL há duas semanas, Cabrera teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apenas nesta terça-feira.

Como veio do futebol colombiano, o meia precisou esperar a abertura da janela de transferência internacional, que aconteceu na última segunda-feira, para ser inscrito.

A utilização de Yesus Cabrera neste domingo, contra o Bahia, pelo Brasileirão, depende de Jorginho e da condição física do colombiano, que está há pouco mais de dois meses sem atuar.

Na beira da zona de rebaixamento, com 13 pontos, o Cuiabá precisa de um resultado positivo para não correr o risco de perder até duas posições e entrar na degola. O Dourado, porém, tem um jogo a menos que os demais.