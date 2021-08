Babu Santana surpreendeu os fãs ao mostrar a diferença do seu físico atual comparado com as fotos do BBB20, neste último sábado (31).

O ator perdeu 25kg e fez um vídeo recriando fotografia tirada para o reality show, onde mostrava como as roupas da época estão largas hoje.

“Quem lembra dessa foto no BBB? Já se passou um tempinho e resolvi fazer a atualização dela! E aí, o pai está on ou não está?”, escreveu ele.