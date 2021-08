Com Alan Kila, Grêmio Barueri recebe confirmação de jogos no Qatar

Barueri, SP, 25 (AFI) – Após a desistência de disputar o Campeonato Paulista Sub 23 por falta de estádio, a diretoria do Grêmio Barueri, juntamente com a empresa parceira O2 Brazil Sports já iniciaram a programação visando alguns jogos amistosos em Doha, no Qatar.

O objetivo do clube e da empresa é internacionalizar a marca e dar oportunidade para jogadores no mundo árabe. Para a disputa desses jogos no Qatar, a programação segue conforme havia anunciado a apresentação: está marcada para dia 13 de setembro, e os trabalhos serão realizados em Peruíbe, Litoral de São Paulo.

NOVO TREINADOR

Após a saída do técnico Hadson Nery, quem vai comandar a equipe é Alan Kila, que já comandou o time Sub-20 do Grêmio Barueri e foi auxiliar técnico no São Caetano durante o Paulistão.

CONHEÇA MAIS

O novo comandante Alan Kila, é ex-jogador e atuava como meia. Iniciou sua carreira na Portuguesa de Desportos com o então técnico da base, Deco. Depois foi puxado para o profissional por Candinho, jogou também na Matonense, Taubaté, Taquaritinga, Bragantino, Portuguesa Santista, Boavista-RJ, na Grécia, no Asteras Retmun e Siela Rafinha, nos Estados Unidos jogou pelo Las Vegas United.

Encerrou a sua carreira como atleta no santa Helena-GO.

VIAGEM CONFIRMADA

O Grêmio Barueri e a empresa O2 Brazil Sports tem uma parceria com o Al Thakhirah, do Qatar e nesta terça-feira (24), o clube paulista recebeu a confirmação de seu parceiro para jogos a ser realizado em Doha, no mês de novembro, período que os times do Mundo Árabe tem data FIFA. Com isso, os clubes locais irão realizar vários amistosos e serão pelo menos cinco jogos enfrentando clubes da primeira e segunda divisão com Al Gharafa, Al Rayyan, Al Markhiya, Al Wakrah e Al Thakhirah com as datas e locais a serem definidos.