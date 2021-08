Com apoio de Rodrigo Cunha, Penedo vai receber Feirão do Nome Limpo na terça (31)

Com apoio do senador Rodrigo Cunha (PSDB), Penedo vai receber uma edição do Feirão do Nome Limpo. Na cidade ribeirinha, 20.335 pessoas estão com o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) negativado, segundo dado da Serasa. O Feirão vai possibilitar que os penedenses com dívidas e com nomes negativados em organismos de proteção de crédito possam renegociar seus débitos, sair da inadimplência e “limpar” seus nomes com condições especiais e facilitadas.

O Feirão já aconteceu em cidades como Maceió, Delmiro Gouveia, Arapiraca e Maragogi. Em Penedo, o evento acontece na Praça Comendador Peixoto, em frente ao Supermercado Ki Barato, no Centro Histórico. A ação é promovida pela Prefeitura do município e ocorrerá no horário das 9h às 15h até a quinta-feira (2). A expectativa é de um alto índice de resolução de débitos com descontos e com condições facilitadas de negociação. Em alguns casos, os penedenses endividados terão a chance de negociar seus débitos pagando somente R$ 100,00.

“Este Feirão é uma grande oportunidade para a população de Penedo saldar seus débitos em condições justas, com descontos e prazos de negociação, retirando seus CPFs dos cadastros negativos e voltando ao mercado de crédito local e nacional. A Lei do Nome Limpo tem este grande mérito, é uma legislação de defesa do consumidor e da cidadania e convido todos os moradores da região a negociarem suas dívidas nesta iniciativa, organizado pela Prefeitura de Penedo e por demais parceiros”, afirmou Rodrigo Cunha.

Rodrigo Cunha foi o relator no Senado Federal da chamada Lei do Nome Limpo, sendo também o articulador da aprovação da matéria no Congresso. Mais de 62 milhões de pessoas estão em situação de inadimplência – sem conseguir pagar suas dívidas – , o que representa cerca de 57% da população adulta do Brasil. A expectativa é que devedores e credores saiam do mutirão com acordos firmados, parcelas previamente acordadas para pagamentos mensais – sem “estrangular” as finanças de quem deve – e com a retirada dos nomes destes cidadãos dos cadastros de organismos como o SPC e a Serasa, por exemplo.

Para participar do Feirão do Nome Limpo e ter acesso aos abatimentos e negociações facilitadas basta comparecer ao evento munido de documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência) e documentação referente às suas dívidas (cópias de contas, extratos e faturas). O Feirão do Nome Limpo vai ofertar oportunidades de quitação de dívidas junto bancos, financeiras, lojas de varejo, operadoras de cartão de crédito e de telefonia, além de concessionárias de serviços públicos como de energia elétrica, por exemplo.

Com assessoria