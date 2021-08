Com atenções divididas, Athletico-PR recebe o São Paulo pelo Brasileirão

Curitiba, PR, 06 (AFI) – Em meio ao início das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Athletico-PR entra em campo neste sábado para buscar a reabilitação no Brasileirão, contra o São Paulo, a partir das 18 horas, na Arena da Baixada, pela 14ª rodada do campeonato.

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Athletico-PR vem de derrota para o Atlético-MG, por 2 a 0, e tem a vaga no G6 ameaçada em caso de novo tropeço. O time é o sexto colocado, com 23 pontos.

O Athletico-PR vem adotando o discurso de não priorizar competições, mas o técnico António Oliveira pode preservar um ou outro jogador que estiver mais desgastado. Mesmo porque, na quinta-feira, o rubro-negro paranaense encara a LDU, na altitude de Quito.

“Vamos pensar em um jogo de cada vez. Agora, temos uma decisão muito importante no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, onde também temos objetivos muito claros e estamos muito comprometidos para alcançá-los”, disse o treinador.

BAIXAS E REFORÇOS

O goleiro Santos e o lateral-esquerdo Abner são desfalques certos porque seguem defendendo o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Outra baixa é o volante Christian, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Atlético-MG e cumpre suspensão automática.

Por outro lado, António Oliveira vai ter as voltas do meia Nikão, poupado em Belo Horizonte, e do atacante Vitinho, cumpriu suspensão. Além disso, o atacante Bisolli, que retornou de empréstimo do Cruzeiro, teve a documentação regularizada e está à disposição.

O provável Athletico-PR é: Bento; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas; Richard, Léo Cittadini e Terans; Nikão, Vitinho e Renato Kayzer.