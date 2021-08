Com aval de Prefeitura, Atlético-GO quer colocar 30 torcedores em jogos do Brasileirão

Goiânia, GO, 16 (AFI) – O presidente Adson Batista quer que, ao menos, 30 torcedores possam estar no estádio Antônio Accioly no duelo contra a Chapecoense, marcado para este sábado, às 17h. O mandatário aderiu a ideia depois que o Bahia colocou 25 sócios nas cadeiras do Pituaçu no último domingo. O clube baiano aproveitou uma brecha no regulamento da CBF para contar com a presença de público como se fosse parte da delegação.

Nos últimos dias, representantes de Atlético, Goiás e Vila Nova estiveram com o prefeito Rogério Cruz, que deu o aval para o retorno do público no estádio. No entanto, ainda precisam de aprovação do COE (Centro Operacionais de Emergência) e da própria CBF.

Atlético-GO quer público no Antônio Accioly

O pedido tem o apoio da Federação Goiana de Futebol, representada por André Pitta. A expectativa é que o Atlético receba sinal positivo nos próximos dias.

BRASILEIRÃO

O Dragão vive grande fase no Brasileirão, mas não vence em casa há cinco jogos. O Atlético é o sétimo colocado, com os mesmos 23 pontos do Athletico, o primeiro dentro da zona de Libertadores.