Com covid-19, Felipe Neto desabafa sobre piora da depressão

O influenciador Felipe Neto tem passado por momentos difíceis após receber o diagnóstico da covid-19. Nesta quarta-feira (18), ele usou o Twitter para desabafar como sua saúde mental tem ficado instável durante a infecção do novo coronavírus.

“O maior sintoma dessa merda de Covid está sendo a raiva. Sim, raiva. Não sei explicar, não sei se tá na lista de sintomas oficiais ou se é consequência psicológica da doença”, contou. Felipe ainda disse que tem ficado com raiva por motivos aleatórios, como o lançamento de um novo filme de herói. “Acabei de ver que vai sair outro filme de super-heróis e comecei a xingar amigos no Whatsapp. Do nada”, desabafou.

Segundo o youtuber, o médico explicou que a covid-19 está associada a sintomas mentais e emocionais, principalmente em pessoas que já tem questões psicológicas, como é o caso de Felipe. “a Covid tá mexendo muito com meu psicológico. Depressão foi profundamente intensificada. Espasmos de raiva inexplicáveis”, relatou. O influenciador ainda anunciou que ficará afastado do Twitter por causa da instabilidade emocional que enfrenta no momento.