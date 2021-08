Com covid-19, Tarcísio Meira e Glória Menezes seguem internados

Tarcísio Meira, de 85 anos, permanece intubado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta da covid-19. Glória Menezes, de 86 anos, também está com a doença, porém com sintomas leves.

Em uma rede social, a assessoria de imprensa do casal se pronunciou: “Tarcísio e Glória seguem internados mas em situações diferentes, o Tarcísio graças a Deus está evoluindo muito bem aos medicamentos e os médicos estão muito esperançosos. Ele continua intubado para um melhor conforto no tratamento. Já Glória Menezes evolui muito bem, e segundo os médicos já estar perto de receber alta, Muito Obrigado a todos pelas orações e vibrações positivas”, disse.