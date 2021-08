Com desfalque na zaga e reforços ofensivos, Fortaleza visita o São Paulo na Copa do Brasil

São Paulo, SP, 24 (AFI) – Nesta quarta-feira, o Fortaleza, que vem de três jogos invictos no Campeonato Brasileiro, visita o São Paulo no Morumbi, às 21h30, em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Tricolor do Pici vive grande temporada sob o comando técnico Vojvoda. É o terceiro colocado no Brasileirão com 32 pontos.

CHEGA CONFIANTE

Para chegar nas quartas de final, o Leão passou sem dificuldades nas quartas de final. Venceu o CRB nas duas partidas de oitavas de final. O primeiro jogo por por 2 a 1 e o segundo por 1 a 0.

DESFALQUE

O Leão não contará com Marcelo Benevenuto, que já atuou pelo Botafogo na competição. Jackson deve entrar no lugar do zagueiro.

RETORNOS

Para o duelo, o time contará com dois “reforços”. Titi, poupado contra o Juventude, e Pikachu, que cumpriu suspensão.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Jackson e Bruno Melo (Titi); Romarinho, Felipe, Éderson, Matheus Jesus (Pikachu) e Lucas Crispim; Robson e Devid.