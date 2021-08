Com direito a volante ‘com medo’ de agulha, elencos do Paysandu e Remo são vacinados contra Covid-19

Belém, PA, 02 (AFI) – Em uma ação para aumentar ainda mais a vacinação contra Covid-19 no município, a prefeitura de Belém cedeu 100 doses para os elencos e membros da comissão técnica de Remo e Paysandu que foram vacinados na tarde desta segunda-feira (02). Em tom de descontração, o volante do Papão, Bruno Paulista demonstrou medo da agulha em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Ao todo, 50 doses foi doado para cada equipe. As ações foram realizadas nos estádios da Curuzu e Baenão e alguns jogadores fizeram questão de reforçar a importância da vacina para todos neste momento, para diminuir ainda mais os casos da doença.

“Graças a Deus estamos vacinando. Perdemos várias pessoas que não puderam oportunidade de tomar, na minha família mesmo a gente perdeu. Fico feliz em poder tomar, espero que toda a população possa se vacinar para ter também o estádio cheio e o apoio da torcida, que vai ser muito importante para gente”, disse Rildo, atacante do Paysandu.

“É um dia importante que estávamos aguardando há algum tempo, essa expectativa de ter todos do elenco e os funcionários estarem vacinados. É uma segurança a mais. Todo dia estamos juntos, não é só as viagens. É importante estar vacinando para minimizar os efeitos da Covid-19 no nosso grupo”, completou o capitão do Leão, Lucas Siqueira.