Com possível estreia de Giuliano e retornos, Corinthians visita o Santos

São Paulo, SP, 6 (AFI) – Buscando um melhor futebol e principalmente resultados positivos, o Corinthians visita o Santos neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro. O confronto é válido pela 15° rodada da Séria A do Campeonato Brasileiro.

O Timão ocupa somente 11° posição, com 17 pontos. Nos últimos cinco jogos, foram três derrotas e duas vitórias.

RENATO AUGUSTO JOGA?

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), o meio-campista recém contratado, Renato Augusto, ainda não está 100% fisicamente e deve não entrar em campo. Caso jogue, será com minutos regulados no segundo tempo.

“O OUTRO” ESTREIA

O clássico deve marcar, porém, a estreia de Giuliano, que já havia aparecido no BID da CBF na última terça-feira.

RECUPERADOS

Ruan Oliveira e Mantuan, recuperados de lesões, treinaram com todo o grupo e também podem ser novidades nos próximos jogos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Sylvinho deve entrar em campo com: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel (Roni) e Giuliano; Mosquito, Adson e Jô.

FLUMINENSE: Samuel Xavier reconhece oscilação da equipe nos últimos jogos, mas ressalta: “Estamos conseguindo as vitórias e as classificações”