Com projeto ambicioso, Falcon FC estreia no futebol sergipano no próximo domingo

Aracaju, SE, 13 (AFI) – O Falcon Futebol Clube está prestes a debutar no futebol. Recém-filiado à Federação Sergipana, o clube-empresa de Barra dos Coqueiros, pertencente à empresa Cavit, prepara-se para estrear na Série A2 do Campeonato Estadual Sub-20 no domingo, 15, contra o Força Jovem. Com um projeto ambicioso, o clube vem se estruturando cada vez mais para fazer bonito nas competições deste segundo semestre. Além da base, em outubro, os barra-coqueirenses vão buscar a vaga à Série A1 nos profissionais.

GRANDE ESTRUTURA

Presidido por Marcelo Bonfim, o Falcon FC conta com uma grande estrutura. Com CT e alojamento para até 52 atletas, o clube tem o projeto de chegar à Copa São Paulo de Futebol Junior de 2022, através da A2 Sub-20, e ascender à elite no profissional.

“O Falcon FC nasceu de um sonho de todos nós. Estamos buscando o nosso espaço, trabalhando com seriedade, dedicação e profissionalismo. Para um clube fundado recentemente, temos uma estrutura de primeiro nível, alojamentos, cozinha própria, CT, acompanhamento nutricional, transporte etc. O nosso projeto é promissor, temos metas grandiosas traçadas e esperamos, ao final da temporada, festejar essas conquistas”, projeta Bonfim.

TÉCNICO

Para conduzir o Falcon FC em sua primeira competição da história, foi contratado o técnico Erick Lucheti. Com 36 anos, o jovem treinador acumula trabalhos nas categorias de base do Confiança e do Boca Junior. Motivado, ele destaca o planejamento do clube como o diferencial.

“O Falcon vem com um grandioso e ambicioso projeto, que foge bastante de tudo aquilo que a gente vivenciou no futebol sergipano. Acredito que é uma motivação a mais para a gente conseguir o êxito, em busca das nossas metas”, ressalta Erick, que completa falando da expectativa para a estreia:

“A nossa equipe vem bem preparada. Tivemos um bom período de pré-temporada, avaliamos e depois captamos pontualmente alguns atletas. Implementamos bem a nossa ideia durante os treinamentos e acredito que, conforme passar a ansiedade da estreia, vamos maturar nosso conceito de jogo e buscar os nossos objetivos para a competição”, completa o treinador.

ESTREIA

A estreia do Falcon FC ocorre no próximo domingo, às 15h, diante do Força Jovem, no Estádio Manoel Joaquim Porto, o Manecão, em Aquidabã.