Com salário de até R$ 30 mil: confira lista de concursos públicos abertos no Brasil

Exército 31/08/2021 22 R$ 8.245,00 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Araucária (PR) 31/08/2021 24 R$ 2.582,43 superior Araucária Paraná Edital Prefeitura de Heliodora (MG) 31/08/2021 66 R$ 2.627,52 fundamental, médio e superior Heliodora Minas Gerais Edital Serviço Social Autônomo Paranaeducação (PR) 31/08/2021 2 R$ 7.920,00 superior Londrina Paraná Edital Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 31/08/2021 9 R$ 10.074,18 superior Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Edital Polícia Militar da Paraíba 30/08/2021 30 R$ 7.791,30 superior Paraíba Paraíba Edital Prefeitura de Alto Bela Vista (SC) 30/08/2021 3 R$ 7.263,41 médio e superior Alto Bela Vista Santa Catarina Edital Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (ES) 30/08/2021 21 R$ 4.599,13 superior Vitória Espírito Santo Edital Prefeitura de União da Vitória (PR) 30/08/2021 4 R$ 5.244,17 superior União da Vitória Paraná Edital Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Alagoas 28/09/2021 4 R$ 2.535,00 médio e superior Alagoas Alagoas Edital Conselho Regional de Enfermagem do Ceará 27/08/2021 7 R$ 5.131,37 médio e superior Ceará Ceará Edital Prefeitura de Água Branca (PB) 27/08/2021 192 R$ 2.000,00 fundamental, médio e superior Água Branca Paraíba Edital Prefeitura de Irati (SC) 27/08/2021 3 R$ 1.428,82 fundamental e médio Irati Santa Catarina Edital Prefeitura de Cardoso (SP) 27/08/2021 14 R$ 5.939,00 fundamental, médio e superior Cardoso São Paulo Edital Polícia Militar do Piaui (PI) 26/08/2021 650 R$ 6.170,09 superior Várias cidades Piauí Edital Prefeitura de Gonzaga (MG) 25/10/2021 19 R$ 1.550,00 médio Gonzaga Minas Gerais Edital Prefeirura de Morrinhos (GO) 25/08/21 217 R$ 2.886,24 fundamental, médio e superior Morrinhos Goiás Edital Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE – RR) 25/08/2021 80 R$ 28.724,44 superior Roraima Roraima Edital Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (ES) 25/08/2021 18 R$ 5.416,56 técnico e superior Cariacica Espírito Santo Edital Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 25/08/2021 2 R$ 9.616,18 superior Espírito Santo Espírito Santo Edital Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 24/08/2021 16 R$ 1.100,00 fundamental Cambará do Sul Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Borborema (SP) 24/08/2021 11 R$ 11.384,09 fundamental, médio e superior Borborema São Paulo Edital Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (Saeg – SP) 23/08/2021 31 R$ 10.187,56 fundamental, médio e superior Guaratinguetá São Paulo Edital Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Buri (SP) 23/08/2021 3 R$ 5.612,39 fundamental, médio e superior Buri São Paulo Edital Prefeitura de Mamanguape (PB) 23/08/2021 11 R$ 4.000,00 superior Mamanguape Paraíba Edital Prefeitura de Travesseiro (RS) 23/08/2021 3 R$ 3.756,00 fundamental, médio e superior Travesseiro Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Umuarama (PR) 23/08/2021 70 R$ 2.974,91 médio e superior Umuarama Paraná Edital Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo – Sejus (ES) 23/08/2021 12 R$ 4.599,13 médio técnico e superior Vila Velha Espírito Santo Edital Prefeitura de José Boiteux (SC) 22/08/2021 5 R$ 3.165,08 fundamental e superior José Boiteux Santa Catarina Edital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 22/08/2021 53 R$ 4.180,66 médio, técnico e superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas-Norte (Cismetro) 20/08/2021 160 R$ 8.004,00 fundamental, médio, técnico e superior São Paulo São Paulo Edital Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) 20/08/2021 20 R$ 4.180,66 médio e superior Minas Gerais Minas Gerais Edital Exército (8ª Região Militar) 20/08/2021 R$ 9.177,00 fundamental, médio e superior Pará, Maranhão, Amapá e Tocantins Pará, Maranhão, Amapá e Tocantins Edital Prefeitura de Jaguariúna (SP) 20/08/2021 88 R$ 12.210,51 fundamental, médio e superior Jaguariúna São Paulo Edital Prefeitura de Mallet (PR) 20/08/2021 4 R$ 1.918,31 fundamental Mallet Paraná Edital Prefeitura de Orleans (SC) 20/08/2021 8 R$ 14.774,92 médio e superior Orleans Santa Catarina Edital Procuradoria Geral do Estado de Alagoas 20/08/2021 15 R$ 30.404,02 superior Alagoas Alagoas Edital Secretaria de Estado da Educação de Alagoas 20/08/2021 3000 R$ 2.433,95 superior Alagoas Alagoas Edital Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 20/08/2021 2 R$ 7.352,93 médio e superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Petrolina de Goiás (GO) 20/08/2021 10 R$ 2.000,00 fundamental Petrolina de Goiás Goiás Edital Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul 19/09/2021 165 R$ 6.600,00 médio e superior Campo Grande Mato Grosso do Sul Edital Conselho Regional de Medicina Veterinária de Rondônia 19/08/2021 71 R$ 6.400,00 médio e superior Porto Velho Rondônia Edital Fundação Regional de Saúde (Funsaúde) do Ceará 19/08/2021 6015 R$ 23.833,33 médio e superior Ceará Ceará Edital Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mariana-MG (IPREV) 19/08/2021 5 R$ 4.244,27 médio e superior Mariana Minas Gerais Edital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 19/08/2021 32 R$ 5.831,21 superior Pernambuco Pernambuco Edital Prefeitura de Barbalha (CE) 19/08/2021 R$ 8.500,00 fundamental, médio e superior Barbalha Ceará Edital Prefeitura de Braúnas (MG) 19/08/2021 39 R$ 5.250,06 fundamental, médio e superior Braúnas Minas Gerais Edital Prefeitura de Descanso (SC) 19/08/2021 42 R$ 15.400,00 fundamental, médio, técnico e superior Descanso Santa Catarina Edital Prefeitura de Jaboti (PR) 19/08/2021 36 R$ 5.025,63 fundamental, médio e superior Jaboti Paraná Edital Prefeitura de Rubiácea (SP) 19/08/2021 3 R$ 3.346,96 superior Rubiácea São Paulo Edital Câmara Municipal de Entre Rios (BA) 18/08/2021 5 R$ 2.600,00 fundamental e médio Entre Rios Bahia Edital Conderg (SP) 18/08/2021 12 R$ 3.154,20 fundamental, médio e superior Divinolândia São Paulo Edital Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 18/08/2021 12 R$ 1.650,00 fundamental Carajás Pará Edital Prefeitura de Cubatão (SP) 18/08/2021 60 R$ 2.241,94 médio Cubatão São Paulo Edital Prefeitura de Indiana (SP) 18/08/2021 1 R$ 2.205,49 superior Indiana São Paulo Edital Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas 18/08/2021 35 R$ 9.899,81 superior Alagoas Alagoas Edital Exército 17/08/2021 92 R$ 1.334,00 médio Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Fundação Hospitalar de Minas Gerais Fhemig (MG) 17/08/2021 5 R$ 5.801,50 técnico e superior Belo Horizonte Minas Gerais Edital Prefeitura de Ibirataia (BA) 17/08/2021 150 R$ 6.000,00 fundamental, médio e superior Ibirataia Bahia Edital Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) 17/08/2021 R$ 2.628,50 superior São José do Rio Preto São Paulo Edital Prefeitura de Cocalinho (MT) 17/08/2021 61 R$ 3.841,72 fundamental, médio, técnico e superior Cocalinho Mato Grosso Edital Prefeitura de Osasco (SP) 16/09/2021 41 R$ 4.773,33 médio e superior Osasco São Paulo Edital Prefeitura de Santa Vitória (MG) 16/09/2021 384 R$ 10.448,00 fundamental, médio, técnico e superior Santa Vitória Minas Gerais Edital Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CE) 16/08/2021 20 R$ 7.068,00 médio e superior Fortaleza Ceará Edital Prefeitura de Arapuã (PR) 16/08/2021 3 R$ 11.899,07 fundamental e superior Arapuã Paraná Edital Prefeitura de Cerquilho (SP) 16/08/2021 18 R$ 2.645,25 fundamental Cerquilho São Paulo Edital Prefeitura de Diamantino (MT) 16/08/2021 101 R$ 2.223,11 fundamental, médio e superior Diamantino Mato Grosso Edital Prefeitura de Francisco Sá (MG) 16/08/2021 74 R$ 1.550,00 médio Francisco Sá Minas Gerais Edital Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina 16/08/2021 50 R$ 3.057,87 médio Santa Catarina Santa Catarina Edital Secretaria de Estado da Educação e Desporto do Estado de Roraima 16/08/2021 650 R$ 3.782,94 superior Roraima Roraima Edital Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 16/08/2021 20 R$ 2.561,58 médio Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro-Leste (MG) 15/08/2021 20 R$ 3.084,98 superior Várias cidades Minas Gerais Edital Marinha 15/08/2021 37 R$ 9.070,60 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Paranaíta (MT) 15/08/2021 4 R$ 5.581,22 médio Paranaíta Mato Grosso Edital Prefeitura de Piau (MG) 15/08/2021 6 R$ 8.370,15 fundamental e superior Piau Minas Gerais Edital Prefeitura de Salesópolis (SP) 15/08/2021 8 R$ 4.911,32 médio e superior Salesópolis São Paulo Edital Prefeitura de Sul Brasil (SC) 15/08/2021 5 R$ 11.921,76 médio e superior Sul Brasil Santa Catarina Edital Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) 14/09/2021 R$ 2.693,04 superior Araçoiaba da Serra São Paulo Edital Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará (CRF – PA) 13/10/2021 26 R$ 8.207,86 médio e superior Belém, Castanhal, Marabá, Redenção e Santarém Pará Edital Conselho Federal dos Tecnicos Industriais (DF) 13/09/2021 22 R$ 5.000,00 médio, técnico e superior Distrito Federal Distrito Federal Edital Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 12ª Região (MS/MT) 13/09/2021 R$ 2.256,28 técnico e superior Campo Grande e Cuiaba Mato Grosso do Sul e Mato Grosso Edital Ministério Público do Estado Goiás (MP-GO) 10/09/2021 4 R$ 3.549,56 fundamental Bom Jesus de Goiás, Formosa,Itaberaí e Planaltina Goiás Edital Prefeitura de Cubatão (SP) 10/09/2021 67 R$ 4.556,24 fundamental, médio, técnico e superior Cubatão São Paulo Edital Universidade Federal do Tocantins (UFT) 09/09/2021 14 R$ 10.074,18 superior Tocantins Tocantins Edital Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região (DF) 09/09/2021 31 R$ 3.000,00 médio e técnico várias cidades Distrito Federal Edital Câmara Municipal de Campos do Jordão (SP) 08/09/2021 9 R$ 4.442,99 fundamental, médio e superior Campos do Jordão São Paulo Edital Polícia Penal do Pará 08/09/2021 1646 R$ 2.810 médio e superior Pará Pará Edital Prefeitura de Afrânio (PE) 08/09/2021 158 R$ 12.000,00 fundamental, médio, técnico e superior Afrânio Pernambuco Edital Prefeitura de Formosa (GO) 08/09/2021 308 R$ 2.900,00 fundamental, médio, técnico e superior Formosa Goiás Edital Prefeitura de Guaranésia (MG) 08/09/2021 10 R$ 1.659,27 fundamental, médio e superior Guaranésia Minas Gerais Edital Prefeitura de Ubatuba (SP) 08/09/2021 129 R$ 18,45/hora superior Ubatuba São Paulo Edital Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Pará 08/09/2021 1646 R$ 2.810,00 médio Pará Pará Edital Câmara Municipal de Heliodora (MG) 07/10/2021 1 R$ 1.319,31 fundamental Heliodora Minas Gerais Edital Secretaria de Planejamento e Administração do Pará (PA) 07/10/2021 24 R$ 2.809,37 superior várias cidades Pará Edital Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Pará (PA) 07/10/2021 24 R$ 2.809,37 superior Belém Pará Edital Tribunal de Justiça de Goiás 07/09/2021 292 superior Goiás Goiás Edital Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (MG) 02/09/2021 166 R$ 6.519,44 médio várias cidades Minas Gerais Edital Prefeitura de Chapecó (SC) 02/09/2021 27 R$ 1.550,00 médio Chapecó Santa Catarina Edital Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) 02/09/2021 43 R$ 5.929,33 médio e superior Ribeirão Preto São Paulo Edital Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ – SP) 02/09/2021 845 R$ 4.981,71 médio São Paulo São Paulo Edital Aeronáutica 01/09/2021 314 médio Várias cidades Vários estados Edital Prefeitura de Itacambira (MG) 01/09/2021 23 R$ 1.600,00 médio e superior Itacambira Minas Gerais Edital









Fonte: iBahia