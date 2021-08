Começa HOJE pagamento quinta parcela

Nesta sexta-feira (20) a Caixa Econômica Federal começa a pagar a quinta parcela do Auxílio Emergencial para o público geral. Deste modo, hoje recebem o benefício os trabalhadores do público geral inscritos no programa via site ou CadÚnico nascidos em janeiro também os trabalhadores que fazem parte do programa Bolsa Família e possuem número NIS terminado em 3.

As parcelas do Auxílio Emergencial são depositadas na conta poupança digital da Caixa e podem ser movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem. O aplicativo do banco permite que os beneficiários façam compras em supermercados, farmácias e demais estabelecimentos parceiros, pelo QR Code ou cartão virtual.

Além disso, os saques da quinta parcela do benefício ainda não foram liberados para o público geral. Nesse sentido, quem faz parte deste grupo deverá esperar até 1º de setembro para sacar o Auxílio Emergencial e os demais saques vão sendo liberados logo após, também no esquema escalonado.

Já os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família já tiveram os saques e transferências liberados. Este grupo pode fazer os saques e transferências dos valores em qualquer agência lotérica da Caixa, por meio do cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Calendários referentes à quinta parcela do Auxílio Emergencial

Quinta parcela do Auxílio Emergencial 2021: público geral

Mês de nascimento Data do pagamento Saques e transferências Janeiro 20 de agosto 1 de setembro Fevereiro 21 de agosto 2 de setembro Março 21 de agosto 3 de setembro Abril 22 de agosto 6 de setembro Maio 24 de agosto 9 de setembro Junho 25 de agosto 10 de setembro Julho 26 de agosto 13 de setembro Agosto 27 de agosto 14 de setembro Setembro 28 de agosto 15 de setembro Outubro 28 de agosto 16 de setembro Novembro 29 de agosto 17 de setembro Dezembro 31 de agosto 20 de setembro

Quinta parcela do Auxílio Emergencial 2021: beneficiários do Bolsa Família

Final do número NIS Data do pagamento 1 18 de agosto 2 19 de agosto 3 20 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 26 de agosto 8 27 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

O pagamento das parcelas do Auxílio Emergencial de maneira escalonada foi adotado pela Caixa como tentativa de evitar aglomerações em agências físicas do banco. Sendo assim, todas as parcelas anteriores foram pagas de maneira escalonada, com os saques sendo liberados duas semanas após o pagamento de cada parcela.

Auxílio 2021 conta com valor menor e menos pessoas

O Auxílio Emergencial 2021 conta com parcelas nos valores de R$ 150, R$ 250 e R$ 375, a depender do perfil dos beneficiados:

Segundo o governo, neste ano são beneficiados 45,6 milhões de pessoas, o que representa 22,6 milhões a menos do que a rodada do ano passado, que contou com R$ 600. Assim, o Auxílio Emergencial pago no ano passado beneficiou 68,2 milhões de pessoas e vem diminuindo seu valor e o número de beneficiados, desde então.