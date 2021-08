Comerciante é vítima de latrocínio em Coruripe; Esposa ficou ferida

O comerciante Jorge Adriano de Moura Filho foi assassinado durante um assalto, na tarde deste sábado, 14, na localidade conhecida como Estrada da Estiva, na cidade de Coruripe. Sua esposa foi baleada e socorrida depois de pedir ajuda em uma residência da região. De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu no momento em…

O comerciante Jorge Adriano de Moura Filho foi assassinado durante um assalto, na tarde deste sábado, 14, na localidade conhecida como Estrada da Estiva, na cidade de Coruripe. Sua esposa foi baleada e socorrida depois de pedir ajuda em uma residência da região.

De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu no momento em que o casal voltava para casa, após um dia de trabalho, no açougue, que funciona na feira do município.

Os comerciantes foram abordados na estrada por uma dupla de criminosos armados, um deles encapuzado. Os assaltantes atiraram no veículo e obrigaram o casal a parar. Jorge e a esposa entregaram seus pertences, inclusive, a quantia de R$ 14 mil que carregava consigo.

A polícia relata, após depoimento da sobrevivente, que mesmo entendo entregue os pertences, o criminoso atirou contra o comerciante. Eles correram para lados opostos e foram perseguidos e baleados. A mulher conseguiu escapar, ferida em um dos braços e se escondeu em uma residência na região. Mas seu esposo foi alcançado e executado, dentro de um canavial.

O carro do casal foi carbonizado próximo ao local onde o corpo foi abandonado. Funcionários da Usina Coruripe viram o carro e o rastro de sangue e acionaram a Polícia. Quando a equipe do 11º BPM chegou ao local encontrou o carro, três cápsulas de calibre 38 e alguns pertences (roupas, sandálias, bonés, refrigerante, biscoitos), possivelmente deixados pelos criminosos. A Polícia acredita que eles usam o local como esconderijo.

A sobrevivente foi levada ao Hospital e já recebeu alta. A Polícia ainda não tem pista dos criminosos.