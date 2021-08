Comerciantes podem receber porcentagem ao aderir o PIX Saque

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, afirmou na última quinta-feira (12) uma nova função do PIX. O “PIX Saque” permitirá que comércios funcionem como caixas eletrônicos. Dessa forma, os lojistas devem receber uma porcentagem da transação.

“A gente está num processo agora de pensar em como isso vai trafegar, quais são os preços. Muito provavelmente a gente vai começar numa situação em que lojista na verdade recebe pra fazer esse serviço”, informou Campos Neto.

Durante o evento online promovido pela Associação Brasileiro de Bares e Restaurantes (Abrasel), o presidente do BC ainda afirmou que a função deve começar a funcionar até o final de 2021. Ademais, o valor que os comerciantes devem receber ainda não foi definido.

“Para as pessoas vai ter uma gratuidade até um número bastante elevado de negociações, e a gente está desenhando como vai ser o fluxo. Deve entrar em vigor em breve”, disse Roberto Campos Neto.

Entenda o sistema de pagamento

O PIX é o sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil (BC). Desse modo, é possível realizar transferências e pagamentos em poucos segundos, sem a cobrança de tarifas.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode utilizar o PIX, desde que possua uma conta transacional (conta corrente, poupança ou conta de pagamento pré-paga). Além disso, o BC ainda afirma que o PIX não está restrito a bancos, portanto, é possível utilizar o sistema de pagamentos se o cidadão tiver conta aberta em quaisquer prestadores de serviços de pagamento, que aceitem a modalidade.

Apesar de o método mais convencional de utilização do sistema de pagamento ser por meio do aparelho celular, algumas instituições podem oferecer outras opções. O Banco Central afirma que os métodos oferecidos ficam a critério de cada instituição, mas o PIX pode ser feito pelo Internet Banking, caixas eletrônicos, lotéricas ou até mesmo presencialmente.

Atualmente, existem algumas maneiras de realizar um pagamento por meio do PIX de forma virtual por meio do aparelho celular. Veja quais são:

Ler o QR Code com a câmera do smartphone;

Utilizar a opção “PIX Copia e Cola”. Desse modo, o usuário cola o código relacionado ao QR Code, quando não é possível realizar a leitura pela câmera do aparelho celular;

Informar a chave PIX do recebedor. Essa chave pode ser o CPF/CNPJ, número do celular, e-mail, ou uma chave aleatória;

E por fim, é possível usar o serviço de iniciação de transação de pagamento.

Novidades do PIX para 2021

Além do PIX Saque, divulgado por Roberto Campos Neto, o Banco Central vem buscando implementar outras funções no sistema de pagamento. O objetivo dessas funções é facilitar a vida dos usuários.

Algumas das novidades propostas para o sistema de pagamentos que devem ser implementadas ainda esse ano é a inclusão de conta salário da lista de contas movimentadas pelo PIX. Ainda não se sabe ao certo como essa modalidade funcionará, mas ela deve permitir transferências e pagamentos ilimitados.

Além disso, o BC afirma estar trabalhando no desenvolvimento do PIX por aproximação. Essa função deve permitir movimentações offline, já que atualmente todas as operações do sistema de pagamento precisam de acesso à internet.