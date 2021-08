Commcenter finaliza a semana com empregos pelo país

A Commcenter finalizou a semana com lacunas no quadro de funcionários de diversas parceiras. A companhia está intermediando o processo de recrutamento de diversos talentos. São várias oportunidades para quem busca carteira assinada e estabilidade em empresas de referência! Veja como se candidatar a uma das vagas!

Commcenter tem novos empregos pelo país

Quem quiser fazer parte do processo seletivo da Commcenter pode seguir as orientações abaixo. Os novos funcionários receberão, além de um salário compatível com o mercado, os benefícios de seguro de vida, plano de saúde, vale-refeição, home office, convênios e muitos outros. Saiba quais são os empregos disponíveis, neste momento!

Assistente Administrativo de Vendas (Pcd);

Vendedor Shopping Higienópolis;

Supervisor de Call Center (Ativo de Vendas);

Vendedor Guarulhos/SP;

Consultor de vendas – Externo PAP para Santos/SP;

Consultor de Vendas Externas PAP – São José do Rio Preto/SP;

Consultor de Vendas Externas PAP – Matão/SP;

Consultor de Vendas Externas Ribeirão Preto/SP;

Analista de CRM e Performance Digital;

Auditor de Processos e Projetos Jr.

Vendedor – Super Shopping Osasco.

Como se inscrever

Os candidatos que desejam a recolocação no mercado de trabalho, podem acessar o site de inscrição, escolher uma das vagas de emprego e clicar no ícone “Candidate-se”. A Commcenter está em busca de talentos que possam preencher as funções e atividades com sucesso.

