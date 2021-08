A ansiedade afeta o desempenho no trabalho a partir do momento em que esse assunto é deixado em stand-by. Ou seja, quando não se fala sobre o tema e simplesmente se negligencia a necessidade de levar em conta a saúde mental dos colaboradores.

Até porque todo mundo tem momentos de ansiedade e estresse. Mas, algumas pessoas podem ter mais dificuldades de lidar com a intensidade dessa ansiedade. E, com isso, podem sentir impactos nocivos no rendimento, produtividade e desempenho.

A seguir, portanto, vamos discutir esse assunto com um pouco mais de afinco. Acompanhe-nos e vamos refletir juntos!

Como a ansiedade afeta o desempenho no trabalho?

A ansiedade afeta o desempenho no trabalho a partir de diversas vertentes. Pode ser que ela impacte o foco, a autoestima, a motivação ou a organização de uma pessoa. Em outros casos, ela pode impactar apenas as relações interpessoais.

O fato é que cada pessoa é única, e poderá sofrer impactos singulares provenientes da ansiedade no trabalho.

Dito isso, vamos agora aos potenciais efeitos que a ansiedade – não tratada – pode causar a um colaborador:

1- Dificuldades na construção de relações interpessoais

Ao temer o que os outros vão achar de si, o sujeito tende a encontrar certas dificuldades para lidar com as suas relações interpessoais no trabalho.

Isso pode provocar um “fechamento” do colaborador, que tenderá a se esquivar das atividades em grupo e conjunto, ficando cada vez mais excluído e menos envolvido com o trabalho.

Aqui, o trabalho em equipe também pode sofrer danos.

2- Diminuição da autoestima e autoconfiança

Diante da ansiedade exacerbada, o sujeito também pode sentir que a sua autoestima e autoconfiança estão abaladas.

Você Pode Gostar Também:

Isso porque ele pode ter a ansiedade justamente por achar que nunca será bom o bastante. Logo, evita tomar decisões importantes e foge de qualquer ação que possa expor a si mesmo.

3- Dificuldade para expressar ideias e expor planos

Seguindo o tópico acima, essa “esquiva” pode fazer com que o sujeito com ansiedade sinta dificuldade para expressar ideias e expor bons planos. Assim, mantém-se sempre calado, fechado e se questionando sobre a própria capacidade.

4- Faltas recorrentes é uma forma como a ansiedade afeta o desempenho no trabalho

As faltas começam a aparecer de maneira mais recorrente. Isso pode ser enxergado como uma tentativa de fugir dos gatilhos emocionais que o trabalho pode provocar no sujeito.

Assim, automaticamente a produtividade cai muito, e o sujeito tenderá a acumular mais tarefas, devido aos dias de trabalho que são “perdidos”.

5- Dificuldades para lidar com prazos e metas

E por faltar ou se atrasar, a ansiedade afeta o desempenho no trabalho a partir do momento em que a conclusão de metas e prazos se torna algo praticamente impossível.

Com um tempo cada vez mais curto, com a falta de concentração e a dificuldade para atuar em equipe, o colaborador se sobrecarrega de tarefas que não consegue dar conta, sentindo-se ainda mais desmotivado e esgotado.

Se estiver ansioso, procure ajude profissional

Se você tem percebido que a ansiedade afeta o desempenho no trabalho e que você tem se sentido muito ansioso, não hesite em buscar ajuda.

Um profissional de psicologia poderá lhe dar direcionamentos importantes, auxiliando-o na sua busca pelo reequilíbrio emocional. Cuide da sua saúde.