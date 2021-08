Você deve já ter percebido que ao começar a cuidar melhor de suas finanças, mais o dinheiro vai rendendo, não é? Será que isso é apenas uma impressão, é mágica ou isso realmente passa a acontecer? E o que a brincadeira do Fusca Azul tem a ver com tudo isso? Veja a resposta na matéria que o Notícia Concursos preparou neste sábado (14).

Como a brincadeira do Fusca azul pode ajudar com as suas finanças

Na verdade, o que acontece com as finanças é que ao começar a dedicar mais a esse tema, você prestará mais atenção em seus gastos e no seu dinheiro. A partir daí, você passará a conhecer melhor suas necessidades e rever gastos desnecessários e/ou fúteis. O que antes passava despercebido, agora terá a sua atenção. Finanças não é um assunto que se pode ignorar, pois a qualidade de vida depende dele. E é aí que a brincadeira do Fusca Azul entra.

Fusca azul

Esclarecendo melhor tudo isso, você precisará voltar no passado e lembrar de quando era uma criança. Você provavelmente conhece aquela brincadeira conhecida como “Fusca Azul”. Caso não conheça, ela funciona da seguinte forma: quando estiver na rua junto a alguém você deve dizer “fusca azul”, o primeiro a falar isso dá um leve soco no braço da pessoa que não viu o fusca primeiro. Ganha a brincadeira quem falar “fusca azul” primeiro mais vezes. Bem fácil a brincadeira, não é?

Esse simples jogo tem muito a ensinar a respeito de dinheiro. Sempre que você sai na rua e não está brincando de “fusca azul” você, muito provavelmente, não deve reparar nos fuscas azuis por aí. Mas quando você está comprometido com a brincadeira, e está buscando pelos fuscas dessa cor, passa a vê-los por toda a parte.

Fusca vermelho

Você Pode Gostar Também:

O mesmo padrão ocorre com o dinheiro. Quando não está focado no orçamento e no seu dinheiro, suas finanças podem estar no vermelho. Pode ser que você esteja usando o dinheiro do cheque especial e esteja em débito com várias empresas. Até começar a olhar com atenção para seu dinheiro, nunca vai ver de verdade como está a sua situação.

Quando as pessoas dizem que dinheiro atrai ainda mais dinheiro, é por esta razão. Ao focar em cuidar da sua saúde financeira parece que as coisas se transformam e novas possibilidades surgem para você e você passa a ver novas possibilidades de ganhar dinheiro.

Fazer uma graninha a mais, cortar despesas e economizar passa a ser algo comum para você. Quando passa a ver dinheiro na conta sobrando, você desejará cada vez mais aumentar aquela quantia. Esse desejo irá refletir nas suas atitudes, no seu modo de ver a vida e claro, no seu modo de gastar e consumir.

Entre no jogo

Trate suas finanças como um fusca azul. Lembre-se de olhar para tudo pensando nele. Ou seja, veja em cada lugar uma maneira de gastar de forma mais inteligente e consciente. Cada vez que você toma uma atitude acertada financeiramente, é um ponto a mais que você faz. Mas, ao contrário da brincadeira do Fusca Azul, aqui os pontos realmente valem dinheiro. Um simples jogo de infância pode te despertar para a realidade de suas finanças. A única diferença é que essa brincadeira será solitária.